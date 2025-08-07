「ロッテ１−２ソフトバンク」（７日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテが逆転負けで２連敗。借金は今季ワーストタイの２０となった。先発のサモンズは６回５安打５四死球で２失点。毎回走者を出しながら五回まで無失点に抑える粘りの投球。だが、六回、四球と暴投の走者を二塁に置いて、２死から８番井上、９番佐藤直に連続適時打を浴びて逆転された。吉井監督は「サモンズは頑張ったと思いますよ。追い込んでからフォア