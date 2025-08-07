現在、アメリカが日本に課している自動車の関税は27.5％。自動車各社の決算は、非常に厳しい結果となりました。今後の日本の自動車業界の課題について記者の解説です。【写真で見る】日本で成功する? トランプ氏が推す自動車・フォード「F-150」の驚きのサイズ感トランプ関税発動 「27.5％関税」いつ下がる？井上貴博キャスター:日本への相互関税を、一部を除いて15%にするということで実際に発動されました。自動車の関税