６日、緑心公園でカッコウのひなに餌をやるオオヨシキリ。（北京＝新華社配信／郭連友）【新華社北京8月7日】中国北京市通州区の緑心公園で6日、カッコウのひなに餌を運ぶオオヨシキリの姿がカメラに捉えられた。カッコウは「托卵」の習性を持ち、ひなを他の鳥に育てさせる。６日、緑心公園でカッコウのひなに餌をやるオオヨシキリ。（北京＝新華社配信／郭連友）６日、緑心公園でカッコウのひなに餌をやるオオヨシキリ。（北京