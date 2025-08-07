『しあわせな結婚』（テレビ朝日系）第4話のラストに待ち受ける衝撃展開に、放送を観ながら思わず声を上げてしまった。 参考：『しあわせな結婚』阿部サダヲはなぜ松たか子に惹かれたのか幸太郎の心理を読み解く 幸太郎（阿部サダヲ）と同じく、自身の考えをまとめるため、ネルラ（松たか子）は黙々と絵に向きあっていた。絵を完成させ、ネルラが向かったのは、鈴木家のマンション近くに車を停めている刑事の黒川（杉野遥