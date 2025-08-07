◇セ・リーグ中日8―3阪神（2025年8月7日バンテリンD）中日・金丸夢斗投手がプロ10度目の登板で、ようやく初勝利を手にした。セリーグを独走する阪神を8回3失点。チームの連敗も3で止めた投球に、井上監督も感慨を隠さない。「首位を走っている阪神相手に初勝利を挙げたのは、彼の野球人生の第一歩という意味では良かった」指揮官といえば、昨年のドラフトで4球団競合の末に左腕を引き当てた「恩人」。直後のインタビ