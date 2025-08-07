◇卓球WTTチャンピオンズ横浜2025(7日〜11日、横浜BUNTAI)卓球のWTTチャンピオンズ横浜2025が7日に開幕。初日の女子シングルス1回戦では、5月の世界選手権銅メダルの伊藤美誠選手(世界ランク8位)が台湾の41歳ベテラン黄怡樺選手(同35位)に3-0で勝利。早田ひな選手(同13位)はスペインのシャオ・マリア選手(同54位)に3-1で勝利し、ともに2回戦に勝ち上がりました。8日もシングルス1回戦が行われ、張本美和選手(同6位)が1回戦で韓国の