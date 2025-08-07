◆第１０７回全国高校野球選手権大会第３日▽１回戦広陵３―１旭川志峯（７日・甲子園）旧校名の旭川大で出場した１９９３年夏以来の勝利を手にすることは出来なかった。３投手の継投で広陵を３点に抑えたが、打線が広陵のエース・堀田昂佑投手（３年）の前に、３安打１得点に封じ込まれた。４回に１点を先取したものの、６回以降は無安打。山本博幸監督（４５）は「前半に１点を取れたのはよかったが、（投球が）上手。ウ