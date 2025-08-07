【ワシントン＝木瀬武】米国のトランプ政権による「相互関税」の新たな税率が、７日午前０時１分（日本時間午後１時１分）に発動した。日本からの輸入品への追加関税（上乗せ分）は１０％から１５％に引き上げられた。日本政府は、米国が日本に対して特例措置を設けると説明しているが、米国側は対応していない状況だ。米国は６日付の連邦官報で、各国・地域に課す新たな相互関税の税率を示した。日本は欧州連合（ＥＵ）や韓国