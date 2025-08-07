◆第１０７回全国高校野球選手権大会第３日▽１回戦津田学園５Ｘ―４叡明＝延長１２回タイブレーク＝（７日・甲子園）笑って終わるつもりだった。タイブレークの延長１２回無死一、二塁。三塁線へのバントを処理した叡明・田口遼平は一塁へ悪送球。痛恨のサヨナラ負けに「最初は悔いなく終わったんですけど、みんなの涙を見て申し訳なくて…」と目を真っ赤に染めた。越谷市からは東洋大、日本通運でも活躍した左腕の好投手