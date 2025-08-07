「プロレス・新日本」（７日、後楽園ホール）真夏の祭典「Ｇ１クライマックス３５」のＡブロック公式戦が行われ、通算２３度目にして来年１・４の引退前最後の出場となる棚橋弘至（４８）は、ＳＡＮＡＤＡ（３８）に２分４８秒、首固めで勝利した。同組でこの日敗れたタイチ、ＳＡＮＡＤＡの敗退が決まり、４勝目（４敗）を挙げた棚橋はＥＶＩＬ戦（１０日・Ｇメッセ群馬）を残し、上位３人の決勝トーナメント進出に望みをつな