みなさん、こんにちは。Flowers5期生の宮野真綾です。先日、神楽坂にある【latte All day diner】に行ってきたのでご紹介します！落ち着いた空間でおしゃれなメニューをいただきましたインスタのアフタヌーンティーの投稿が可愛くて見つけたレストラン。今回訪れたのは夜の時間だったこともあり、ディナーを堪能しました！出典: 美人百花.comカルパッチョからパスタや前菜など、メニューも豊富でどれを注文しようかなと悩むほど。