◇セ・リーグヤクルト3ー2巨人（2025年8月7日東京D）ヤクルトの5番・オスナが「狙い打ち」で決勝アーチを放った。2―2の8回。カウント2―1で、マウンド上の巨人・田中瑛の最大の武器であるシュートを待ち構えていた。150キロの内角に来たシュートを振り抜くと、低いライナーで左翼ポールを直撃。決勝の8号アーチとなった。「凄くいい当たりだった」とオスナ。「シュートを待っていて、うまく前でさばけたよ」と振り