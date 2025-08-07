2024年に「建築界のノーベル賞」といわれるプリツカー賞を受賞するなど、世界的に評価される建築家・山本理顕（りけん）。1945年、北京に生まれた彼は第二次世界大戦終戦後に横浜に移り住む。17歳の時に見た奈良の興福寺五重塔に魅了され、建築の道を志したという。学生時代の山本は、建築家・原広司に師事し、世界各地の集落を研究した。実際に現地に足を運び、地元の人々の中に身を置いて研究したことをきっかけに、公と私の空間