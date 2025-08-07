俳優の山田裕貴さん（34）が6日、映画『ベートーヴェン捏造』の製作報告会見に古田新太さん（59）、バカリズムさん（49）、関和亮監督らと登場。古田さんやバカリズムさんが、山田さんの演技を絶賛しました。天才音楽家・ベートーヴェンと彼の忠実な秘書・シンドラーを描いた本作。実は“下品で小汚いおじさん”だったというベートーヴェンを、世の中に伝わる崇高なイメージへと“捏造”するためシンドラーが奮闘する姿を描いた物