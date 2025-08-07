「中日８−３阪神」（７日、バンテリンドーム）阪神は序盤からなかなか主導権を握れず敗戦。連勝が２で止まった。試合後、藤川球児監督は、先月４日のＤｅＮＡ戦以来、今季２度目となるベンチスタートで、初めて試合に出ることなく終わった大山悠輔内野手について言及した。指揮官は「明日以降どうなるでしょうね」と話したが「そんな大きなことではないです。（シーズンは）長いですから。プレーヤーだけに頼ることなく、と