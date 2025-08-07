「巨人２−３ヤクルト」（７日、東京ドーム）巨人は逆転負けを喫したが、先発・田中将大投手は投打に奮闘した。５月１日・広島戦（東京ド）以来、約３カ月ぶりの１軍登板。立ち上がりから安定した投球を見せると中盤の危機も粘りを見せ、移籍後自己最長となる５回２／３を投げて３安打２失点で降板した。打撃でも三回、左中間へ移籍後初安打となる二塁打を放ち、先制点を呼び込んだ。投球について、田中将は「自分の中であ