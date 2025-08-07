WEST．神山智洋（32）が7日、主演するLeminoオリジナルドラマ「ミッドナイト屋台2〜ル・モンドゥ〜」配信記念トークイベントを都内で行った。4月に地上波放送されたシーズン1の続編。味覚を取り戻した天才フレンチシェフ役を演じており、「料理シーンの手順を覚えるのが本番直前なのでめちゃくちゃ大変」と撮影エピソードを語った。ともに屋台を営み成長していくバディ役のTravis Japan中村海人（28）は「海外の仕事の関係で参加で