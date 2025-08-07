◆パ・リーグ楽天７―３オリックス（７日・楽天モバイル）オリックスが今季２度目の５連敗に加え、ビジターでも８連敗を喫した。試合後の岸田監督は「厳しかったですね…」と逆転負けのショックを隠せない様子。「状態も良くはなさそうだったので」と先発の宮城を５回２失点で降板させ、勝ちパターンの岩崎、ペルドモが崩れるという展開だった。攻撃も７回に２死満塁で無得点。８回も１死三塁から若月に代走・大里を送り、紅