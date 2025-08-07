◆卓球◇ＷＴＴチャンピオンズ横浜第１日（７日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）男子シングルス１回戦が行われ、世界ランク４位の張本智和（トヨタ自動車）は同４４位のフィン・ルー（オーストラリア）を３―０で下した。第３ゲーム（Ｇ）は初対戦の相手の思いきりのいいプレーに苦戦はしたが「そういう展開も多少は予想できたので、焦らず修正できて良かった」と納得の表情。日本初開催のチャンピオンズで「まず勝利を皆さんにお届けす