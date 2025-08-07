◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ９―５広島（７日・横浜）ＤｅＮＡの三浦大輔監督が新人から２４年連続安打を放ったヤクルト・石川を祝福した。この日、石川が巨人戦で田中将から５回に中前安打を放ったことで、新人から２４年連続安打を達成。三浦監督も、投手として２４年連続安打のギネス世界記録を保有しているが「おめでとうございます。後ほど個人的に連絡します」とねぎらった。