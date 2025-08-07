ＴＢＳの近藤夏子アナウンサーが幼少期の写真を披露し、話題となっている。４日に２９歳の誕生日を迎えた近藤アナ。７日にインスタグラムで「母が毎年、誕生日に話してくれること。それは、私が自分の誕生日に母へ宛てた手紙です」と書き始めると、近藤アナが幼少期に書いた手紙の写真を添えた。手紙には「『ままは かこを ２７さいのときに うみました。おめでとうございます』」と書かれており、どの目線でのおめでとうなの