【「Aliceちゃん」デコマス監修画像】 8月7日 公開 イラストレーターのトリダモノ氏は、マックスファクトリーで制作中のフィギュア「Aliceちゃん」の画像を公開している。 今回同氏のXにて本製品のデコマス監修時の画像を公開しており、黒いジャケットを羽織ったカジノのディーラーを彷彿とさせる彼女の魅力の一部を確認することができる。 □トリダモノ氏