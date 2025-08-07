過去に配信し反響があったものを再編成しています。ますまゆ(@masumayu3)さんの描く『産前産後100万円詐欺られました』第8話ごらんください。 懇意にしていた保険会社のサトウさんから「割のいい投資」を勧められ、お金を預けることにしたマキさん。夫が退職を決めたことで家の状況が一変し、サトウさんに連絡をします。すぐに返事が来て一安心したのもつかの間、思わぬ事実を伝えられ…？ ©masumayu3 ©