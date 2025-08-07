◇セ・リーグ阪神3―8中日（2025年8月7日バンテリンD）阪神・佐藤輝が29号ソロを放った。3点劣勢の4回先頭の2打席目。カウント2―1から中日・金丸のまん中にきたスライダーにフルスイングを仕かけた。「甘い球がきたのでね。しっかり打てて良かった」広い敵地・バンテリンドームのバックスクリーンへ飛び込んだ。5日の8回無死一、二塁の場面で右中間に逆転の3ランをたたき込んだ137メートル弾から中1日。同球場では9試