女優の波瑠（34）が7日、自身のインスタグラムを更新。イベントのオフショットを披露した。この日、東京・KITTE丸の内で行われたイベント「KITTE座提灯（ちょうちん）初踊り」に参加した波瑠。「今年初めての浴衣を着ました」とつづり、浴衣姿の自身の写真をアップした。この投稿にファンは大興奮。「和美人！！白い肌と浴衣が映えています！」「透明感すごい」「国宝級に綺麗」「よくお似合いです！涼しげで素敵〜！！！