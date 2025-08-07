【ニューヨーク共同】7日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比23銭円高ドル安の1ドル＝147円07〜17銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1649〜59ドル、171円45〜55銭。朝方発表された米週間失業保険申請件数が予想よりも多かったことを受け、米連邦準備制度理事会（FRB）の早期利下げが意識され、ドル売り円買いがやや優勢となった。