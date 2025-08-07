私はアリサ（40代）。先日夫を週末のお出かけに誘ったら「考え中」と言われました。私としては行かないなら行かないで、他のお友達を誘って予定を立てたい。だから早く決めてほしいのです。でも夫は「当日起きたときの気分で出かけるか出かけないか、どこに行くかを決めたい」と言います。私はきっちり予定を組んででかけたいタイプです。それに出かける準備をしているのに、朝に「今日はやめる」なんて言われたらケンカになりそう