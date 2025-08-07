不倫を阻止しないと相手は妻の親友!?一時帰宅した妻が目撃した夫の浮気現場／4周目の人生でついにクズ夫を捨てました（1）夫・英明と5歳の娘・茜と暮らす夏希。結婚10年目を迎えた夏希の平穏な日常は、夫の浮気によって突如奪われてしまいます。娘のお迎え途中に一時帰宅した自宅で、英明の浮気現場に遭遇した夏希。しかも浮気相手は、夏希の親友・綾香でした。ショックを受けた夏希はその場で倒れ、意識を失ってしまいます。夏希