◇第107回全国高校野球選手権第3日第4試合広陵（広島）3−1旭川志峯（北北海道）（2025年8月7日甲子園）広陵が逆転で旭川志峯を下し、3年連続で夏の甲子園初戦を突破した。試合後、同校の責任教師である中井惇一部長が、アルプスにチアリーダー部と吹奏楽部が不在だった理由を明かした。中井部長は「応援団にブラスバンドがいなかったのは大会が重なったため」と説明。さらに「チアがいなかったのは、ナイター終了からの