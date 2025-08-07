まもなく迎えるお盆休み。帰省や旅行を計画している人も多いと思いますが、気になるのが高速道路の渋滞です。NEXCO東日本の“渋滞予報士”に今年の渋滞の傾向や注意点を聞きました。 まもなくやって来るお盆休み。旅行や帰省などで遠出をするという人も多いと思いますが…。【NEXCO東日本新潟支社田邊臣人 渋滞予報士】「今年のお盆期間は後半期間の渋滞に注意していただければ」こう話すのは、渋滞予測のエキスパート、N