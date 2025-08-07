新潟県の佐渡市役所で拉致被害者全員の帰国を願うパネル展が開かれています。曽我ひとみさんが母・ミヨシさんとともに北朝鮮に拉致されてから8月12日で47年。会場には曽我さんが「またこの笑顔を見たい」と話す、母・ミヨシさんの写真などが展示されています。【曽我ひとみさん】「一日も早くこの問題が解決してほしいという思いを少しでも感じていただけたら大変ありがたく思う」8月20日まで開かれているこのパネル展に多くの人に