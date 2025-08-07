¡ØÉ×¤ÎÉÔÎÑÁê¼ê¤Ï17ºÐÇ¯¾å¤Î·ã¥ä¥Ð¼öÊª¤Ç¤·¤¿¡Ù¡Ê¤Þ¤¹¤Þ¤æ/KADOKAWA¡ËÂè9²ó¡ÚÁ´10²ó¡ÛÂè1²ó¤òÆÉ¤à¡ÖÆó¿Í¤È¤â¡¢ÃÏ¹ö¤ËÆÍ¤­Íî¤È¤·¤Æ¤ä¤ë¡×¤ï¤º¤«¿·º§2¥«·î¤ÇÉ×¤ËÉÔÎÑ¤µ¤ì¤¿¤¢¤ª¤¤¡£ÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë·ã¥ä¥ÐÉÔÎÑÁê¼ê¤È¡¢¤È¤³¤È¤ó»ä¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿É×¤òÀäÂÐ¤Ëµö¤µ¤Ê¤¤¡Ä¡ªº£¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ò½çÉ÷ËþÈÁ¤ËÀ¸¤­¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ª¤¤¡£¤°¤¤¤°¤¤¤Ò¤Ã¤Ñ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¾¯¤·Áþ¤á¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¸­Æó¤È¡¢2Ç¯¤Î¸òºÝ¤ò·Ð¤Æ·ëº§¤·¤¿¡£¤·¤«¤··ëº§¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë¡¢É×¤Î¥â¥é¥Ï¥é