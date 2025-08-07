全国でクマによる被害が相次ぐ中、新潟県内でも今シーズンのクマの出没件数が過去最多となっています。こうした状況を受け、県は8月7日、“クマ出没警戒警報”を発表しました。 【鳥獣被害対策支援センター小根沢元浩 所長】「ツキノワグマの出没による人身被害の拡大が懸念されることから本日、クマ出没警戒警報を発表します」今年4月から7月までのクマの出没件数が629件と過去最多となっている県内。7月13日に