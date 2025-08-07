気象台は、午後10時3分に、大雨警報（浸水害）を酒田市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】山形県・酒田市に発表 7日22:03時点庄内では、8日明け方まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■酒田市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水8日明け方にかけて警戒1時間最大雨量30mmピーク時間8日未明