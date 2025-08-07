新日本プロレス真夏の祭典「Ｇ１クライマックス」７日後楽園大会のＡブロック公式戦で、辻陽太（３１）がデビッド・フィンレー（３２）に４敗目を喫した。昨年準優勝の新世代の旗手に、黄信号が点滅した。数々の激闘を繰り広げてきた両者の公式戦は、互いに一歩も譲らない意地の張り合いに。辻は必殺のジーンブラスターをさく裂させるが、フィンレーがカバーをロープブレークで逃れ３カウントは奪えない。ＰｒｉｍａＮｏｃ