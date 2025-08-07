阪神・中川勇斗捕手（２１）が７日の中日戦（バンテリン）に「５番・左翼」として先発出場し、プロ１号ソロアーチを含む４打数２安打１打点。３―８の完敗劇の中で、高卒４年目の若虎の奮闘が光った。０―１と１点を追う２回一死無走者。初めて５番打者として起用された第１打席で、竜先発・金丸の投じた外角高め１５０キロを完璧にインパクト。身長１７２センチの伏兵が豪快に打ち返した白球は、１２球団屈指の広さで知られる