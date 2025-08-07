（資料写真）７日午後５時半ごろ、横浜市磯子区磯子２丁目の鉄筋５階建てマンションの５階から煙が出ていると１１９番通報があった。５階の一室を焼き、男性１人が病院に搬送されたが、死亡が確認された。神奈川県警磯子署は男性の身元と出火原因を調べている。