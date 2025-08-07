記録的な大雨となった新潟県内。8月7日、水不足が深刻化している上越市にも久しぶりにまとまった雨が降りました。【グリーンファーム清里保坂亮介 取締役】「こうなる前にもうちょっと土が濡れていないといけないが、渇水の影響」天水田でコシイブキを育てるグリーンファーム清里の保坂亮介さん。主に雨水や雪解け水などに頼って稲作を行っていますが、今年は水不足で土がひび割れるなどの被害が発生。