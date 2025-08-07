※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ同僚・芹との密会を隠していた夫に不信感を抱いた妻は、一度は夫を信じたものの、芹から決定的なメールが送られてきたことをきっかけに、再び離婚届を突きつけます。かつて芹に好意を抱いていた夫でしたが、勘違いだと気づき、以後はただの同僚として接してきました。その後、合コンで出会った妻に一目惚れした夫は、交際