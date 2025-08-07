女優の菜々緒（36歳）が、8月6日に放送された情報番組「ムビきゅん」（TBS系）に出演。映画「劇場版TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション」で共演した高杉真宙は「意外とイジられ役」だったと語った。映画「劇場版TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション」に出演している鈴木亮平、菜々緒、江口洋介、生見愛瑠、高杉真宙、宮澤エマが、宣伝を兼ねて番組のインタビューに対応。菜々緒は「（生見）愛瑠ちゃんもそうだし、