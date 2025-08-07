◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日８―３阪神（７日・バンテリンＤ）阪神・中川勇斗捕手がうれしいプロ１号だ。０―１の２回１死、中日・金丸の直球を振り抜き、左翼へ一時同点のソロ。高卒４年目、通算２１打席目で初アーチとなった。「真っすぐが強いピッチャー。その真っ直ぐを空振りか、ファウルにならないように。打った瞬間、完璧だった」。プロ初の５番起用にも「あ、５番か。俺か」と意識せず、初球から積極的にスイングをか