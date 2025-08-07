◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日８―３阪神（７日・バン テリンドーム）阪神・佐藤輝明内野手が両リーグトップ独走の２９号ソロを放ち、シーズン３０発に王手を掛けた。３点を追う４回。先頭で中日のドラフト１位・金丸が投じたスライダーを捉え、バックスクリーンまで運んだ。「甘い球がきたんでね、しっかり打てて良かったです」と淡々。金丸に関しては「いいピッチャーですよね。コントロールがいいし全体的にまとまってるし、