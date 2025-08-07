◆パ・リーグ日本ハム０―２西武（７日・エスコン）西武・高松渡内野手が西武３年目のシーズンで待望の移籍後初安打をマーク。「自分が決めようというよりは後ろにつないでなんとか塁に出ようという気持ちで」と白い歯を見せた。両軍無得点の７回１死一塁で一塁走者・村田の代走として出場。８回２死一、二塁の第１打席で金村のスライダーを一、二塁間に転がし、俊足を生かして内野安打で出塁。２死満塁とチャンスを広げ、続