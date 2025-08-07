◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ９―５広島（７日・横浜）広島は、０―６から一時１点差まで追い上げる粘りを見せながら、ＤｅＮＡに１勝２敗で負け越し。再び借金１０で３位まで４ゲーム差に広がった。６点を追う３回にファビアン、末包の２ラン２本で４得点。４回は７月末に支配下登録されたばかりの２２歳・前川が代打でプロ初安打となる適時二塁打。１点差まで詰め寄ったが、５回以降は得点を奪えなかった。先発・森はプロ