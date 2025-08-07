◇第107回全国高校野球選手権第3日1回戦旭川志峯１―３広陵（2025年8月7日甲子園）初戦で敗れた旭川志峯（北北海道）の山本博幸監督（45）は「思ったより競り合うことができた」と選手の頑張りを称えた。旭川大高から現校名になって初の甲子園出場。勝てば32年ぶりの甲子園勝利だったが、かなわなかった。相手は春夏54回目出場の名門・広陵。守備の乱れを突いて先制したが、6回以降は無安打に封じられた。「2巡目