日本維新の会は代表を決める選挙を行わず、吉村洋文代表がそのまま続投することが決まりました。維新は先月の参院選で当初の目標を上回る7議席を確保したものの、比例の得票数は3年前から350万票ほど減らすなど、厳しい結果となり、前原誠司共同代表ら幹部4人が辞任する意向を示しています。維新は、国政選挙などの後に代表選を行うかどうかを所属議員らによる投票で決めることにしていて、7日午後に行われた常任役員会では開票の