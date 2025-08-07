日本高野連は7日、1月に部内暴力があり厳重注意措置を取った広陵（広島）について、別の事案を訴える元部員からの情報提供があったと発表した。同校は「元部員の保護者からの要望を受け、第三者委員会を設置し、現在調査中」としている。日本高野連は、第三者委員会の調査結果を受けた学校の報告を待って、対応を検討する。