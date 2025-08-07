ドル売り反応、新規失業保険申請件数が予想上回る＝ＮＹ為替 新規失業保険申請件数は２２．６万件と市場予想２２．２万件を上回った。また、継続受給者数も１９７．４万件と市場予想１９５万件を上回っている。これ総けて、米債利回り低下とともにドル売りの反応がみられている。ドル円は147円付近へと再び軟化。ユーロドルは1.1660付近へと下げ渋り。米１０年債利回りは一時４．２２％付近に低下した。 USD/JPY14