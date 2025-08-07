米１０年債利回り４．２３５％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:41）（%） 米2年債 3.713（0.000） 米10年債4.235（+0.009） 米30年債4.806（-0.014） ドイツ2.650（0.000） 英国4.564（+0.038） カナダ3.402（-0.004） 豪州4.242（-0.013） 日本1.480（-0.012） ※米債以外は10年物