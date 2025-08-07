ドル円のピボットは１４７．２１円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:45現在） ドル円 現値147.22高値147.71安値146.69 148.74ハイブレイク 148.23抵抗2 147.72抵抗1 147.21ピボット 146.70支持1 146.19支持2 145.68ローブレイク ユーロ円 現値171.53高値172.17安値171.40 172.77ハイブレイク 172.47抵抗2 172.00抵抗1 171.70ピボット 171.23支持1